Срочно надо!!!От двух станций , расстояние между которыми 56 км,отошли одновременно в противоположных направлениях два поезда.Средняя скорость одного поезда 45км/ч , средняя скорость другово- на 12 км/ч больше.Какое рассояние б...

Гость: Гость:

1. Находим сред. скорость 2-го поезда 45+12=57 км/ч 2. Поезда движутся в противоположных направлениях, поэтому можно их скорости сложить. Находим общую среднюю скорость: 57+45=102 км/ч 3. Находим общее расстояние, преодоленное поездами за 3 часа, учитывая и то, что они первоначально УЖЕ находились на расстоянии 56 км друг от другга: 102*3+56=362 км. - расстояние через 3 часа. 4. Находим общее расстояние через 10 часов: 102*10+56=1076 км. Ответ:362 км через 3 часа, 1076км - расстояние через 10 часов.