текст: Чи хочеться тобі поїхати до моря ???
Қазақ тiлi
текст: Чи хочеться тобі поїхати до моря ???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я хочу поїхати на море! Там можна поплавати, покататись на кораблі, позагоряти і позбирати ракукшки. Деякі люди говорять якщо побувати на морі можна вилікуватись від якоїсь хвороби. Я дуже хочу побувати на морі!!!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В прямоугольнике ширина на 6 см меньше длины, а длина в 1,4 раза больше ширины. Какова длина прямоугольника? Решить составив систему уравнений