текст: Чи хочеться тобі поїхати до моря ???

Қазақ тiлi
текст: Чи хочеться тобі поїхати до моря ???
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я хочу поїхати на море! Там можна поплавати, покататись на кораблі, позагоряти і позбирати ракукшки. Деякі люди говорять якщо побувати на морі можна вилікуватись від якоїсь хвороби. Я дуже хочу побувати на морі!!! 
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