текст: Чи хочеться тобі поїхати до моря ???

Гость: Гость:

Я хочу поїхати на море! Там можна поплавати, покататись на кораблі, позагоряти і позбирати ракукшки. Деякі люди говорять якщо побувати на морі можна вилікуватись від якоїсь хвороби. Я дуже хочу побувати на морі!!!