у продовца гири 5кг 3кг 2 кг, как с их помощью отвесить 6 кг яблок и 4 кг муки?

сначала взвесить с помощью 5 и 3 кг гирь - яблоки + 2 кг на противовесе, а затем, также с мукой - взвешиваем 5 и 2 гири=мука + 3кг гиря

Гость: Гость:

Яблоки. Кладете на одну сторону 5 и 3 кг, на другую 2 кг и 6 кг яблок. Мука. На одной стороне 5кг и 2 кг, на другой 3 кг и 4 кг муки