Сколько процентов составляют: а)8 кг от 1 ц      б)15 с от 1 мин     в)35 см от 1 м  г)100 л от 1 м3

Гость: Гость:

а ) 8 кг от 1 ц 1ц = 100 кг 8 кг х 100 % :100 кг = 8% б) 15 с от 1 мин 1 мин = 60 сек 15 с х 100 % : 60 сек = 25 % в) 35 см от 1 м 1 м = 100 см 35 см х 100 % : 100 см = 35 % г) 100 л от 1 куб.м 1 куб.м = 1000 куб. дм = 1000 л 100 л х 100 % : 1000 = 10 %