Сколько процентов составляют: а)8 кг от 1 ц      б)15 с от 1 мин     в)35 см от 1 м  г)100 л от 1 м3

Математика
Сколько процентов составляют: а)8 кг от 1 ц      б)15 с от 1 мин     в)35 см от 1 м  г)100 л от 1 м3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а ) 8 кг от 1 ц     1ц = 100 кг   8  кг х 100 % :100 кг = 8%   б) 15 с от 1 мин   1 мин = 60 сек    15 с х 100 % : 60 сек = 25 %   в) 35 см от 1 м   1 м = 100 см     35 см х 100 % : 100 см = 35 %   г) 100 л от 1 куб.м       1 куб.м = 1000 куб. дм = 1000 л    100 л х 100 % : 1000 = 10 %
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