сколько общих тетрадей по цене 29 руб.можно купить на 100 рублей? ответ запиши с помощью неравенства.
Математика
сколько общих тетрадей по цене 29 руб.можно купить на 100 рублей? ответ запиши с помощью неравенства.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В виде неравенства: Количество тетрадей возьмем за x 29*x меньше или равно 100 x меньше или равно 100/29 x меньше или равен 3 100:29=3 тетради, останется сдача 13 рублей ещё)
Гость:
100 : 29 = 3 остаток 13 рублей х количество тетрадей 29х < 100
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