От школы до дома Петя доходит за 20 мин. Однажды когда Петя шёл в школу он вспомнил что забыл ручку. Если он пойдет дальше то придет за 8 мин. до звонка,а если пойдет за ручкой то опоздает на 10 мин.На какой минуте Петя вспомни...
Математика
От школы до дома Петя доходит за 20 мин. Однажды когда Петя шёл в школу он вспомнил что забыл ручку. Если он пойдет дальше то придет за 8 мин. до звонка,а если пойдет за ручкой то опоздает на 10 мин.На какой минуте Петя вспомнил что забыл ручку. Помогите плизз очень надо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 8+10=18 (мин) сверх 20 мин потратит Петя, если решит вернуться. (За это время он дважды пройдет отрезок от дома до точки, где он вспомнил о ручке) 2) 18:2=9 (мин) Ответ: на 9мин.
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