От школы до дома Петя доходит за 20 мин. Однажды когда Петя шёл в школу он вспомнил что забыл ручку. Если он пойдет дальше то придет за 8 мин. до звонка,а если пойдет за ручкой то опоздает на 10 мин.На какой минуте Петя вспомни...

Математика

От школы до дома Петя доходит за 20 мин. Однажды когда Петя шёл в школу он вспомнил что забыл ручку. Если он пойдет дальше то придет за 8 мин. до звонка,а если пойдет за ручкой то опоздает на 10 мин.На какой минуте Петя вспомнил что забыл ручку. Помогите плизз очень надо.

Автор: Гость