Составьте систему уравнений и решите её способом сложения. 1) Если легковая и грузовая машины из одного пункта выедут одновременно в противоположных направлениях, то через 2 ч 30 минут они будут на расстоянии 370 км друг от дру...

Математика

Составьте систему уравнений и решите её способом сложения. 1) Если легковая и грузовая машины из одного пункта выедут одновременно в противоположных направлениях, то через 2 ч 30 минут они будут на расстоянии 370 км друг от друга. Если же они выедут одновременно в одном направлении, то через 3 ч 15 минут грузовая машина останется позади легковой машины на расстоянии 104 км. Найдите скорости леговой и грузовой машин. 2) Если из одного пункта одновременно в противоположных направлениях выйдет пешеход и выедет велосипедист, то чере 1 ч 15 минут они будут на расстоянии 20 км друг от друга. Если же они начнут двигаться одноременно в одном направлении, то через 2 ч 30 минут пешеход останется позади велосипедиста на расстоянии 15 км. Найдите скорости пешехода и велосипедиста.

Автор: Гость