Составьте систему уравнений и решите её способом сложения. 1) Если легковая и грузовая машины из одного пункта выедут одновременно в противоположных направлениях, то через 2 ч 30 минут они будут на расстоянии 370 км друг от дру...
Математика
Составьте систему уравнений и решите её способом сложения. 1) Если легковая и грузовая машины из одного пункта выедут одновременно в противоположных направлениях, то через 2 ч 30 минут они будут на расстоянии 370 км друг от друга. Если же они выедут одновременно в одном направлении, то через 3 ч 15 минут грузовая машина останется позади легковой машины на расстоянии 104 км. Найдите скорости леговой и грузовой машин. 2) Если из одного пункта одновременно в противоположных направлениях выйдет пешеход и выедет велосипедист, то чере 1 ч 15 минут они будут на расстоянии 20 км друг от друга. Если же они начнут двигаться одноременно в одном направлении, то через 2 ч 30 минут пешеход останется позади велосипедиста на расстоянии 15 км. Найдите скорости пешехода и велосипедиста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обозначим скорость легковой машины х скорость грузовой - у За 2,5 часа, двигаясь в разные стороны, они отдалились друг от друга на 370 км. А при движении в одном направлении легковая машины через 3,25 часа проедет больше грузовой на 104 км Составим уравнение |2,5 х+2,5у =370 умножим обе части этого уравненияна 1,3 |3,25х-3,25у=104 |3,25х +3,25у=481 |3,25х-3,25у=104 сложим уравнения 6,5х=585 х=90 км/ч скорость легковой машины. Подставим значение х в уравнение 225 +2,5у=370 2,5у= 145 у=58 км/ч скорость грузовой машины. ------------------------- Пусть скорость пешехода х, а велосипедиста у За 1,25 часа они разъехались на 20 км За 2,5 часа велосипедист преодолел расстояние на 15 км большее. |1,25у +1,25х=20 |2,5у- 2,5х=15 Разделим это уравнение на 2, получим |1,25у +1,25х=20 |1,25у -1,25х=7,5 2,5у=27,5 у= 11 км/ч скорость велосипедиста Подставим это значение в уравнение 2,5*11- 2,5х=15 2,5х=27,5-15=12,5 х=5 км/ч скорость пешехода
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