найдите угол который образует с положительным лучом оси абсцисс касательная к графику функции y=x^12/12 + x^3/3 + x + 2 в точке x=-1

Алгебра

найдите угол который образует с положительным лучом оси абсцисс касательная к графику функции y=x^12/12 + x^3/3 + x + 2 в точке x=-1

Автор: Гость