найдите угол который образует с положительным лучом оси абсцисс касательная к графику функции y=x^12/12 + x^3/3 + x + 2 в точке x=-1

Алгебра
найдите угол который образует с положительным лучом оси абсцисс касательная к графику функции y=x^12/12 + x^3/3 + x + 2 в точке x=-1
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
y' = ( (x^12)' *12-x^12*12' )/12^2 + ( (x^3)' *3 - x^3*3' )/3^2 + 1 = 144x^11/144 + 9x^2/9 + 1 = x^11+x^2+1 tg a = y'(x0)=-1+1+1=1 a=пи/4
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