сочинение на тему "Если бы меня слышали горы" (или небо,дождь,деревья и.т.д)
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сочинение на тему "Если бы меня слышали горы" (или небо,дождь,деревья и.т.д)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если бы меня слышали горы, я была бы несоизмеримо счастлива. Иногда в городской суете мы забываем о своем внутреннем голосе, мы забываем о нем, потому что его невозможно услышать, а если мы сами себя не слышим, кто из окружающих поймет нас? Так вот если бы меня слышали горы, я смогла бы в первую очередь понять глубину своих мыслей, я бы услышала шум стук своего сердца, я бы смогла разговаривать с природой на одном языке.
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