NaCl+MgO2+H2SO4=Cl2+MgSO4+Na2SO4+H2O Пожалуйста помогите решить уравнение реакции, а то учительница по химии за четверть 3 поставит((((

Химия

NaCl+MgO2+H2SO4=Cl2+MgSO4+Na2SO4+H2O Пожалуйста помогите решить уравнение реакции, а то учительница по химии за четверть 3 поставит((((

Автор: Гость