NaCl+MgO2+H2SO4=Cl2+MgSO4+Na2SO4+H2O Пожалуйста помогите решить уравнение реакции, а то учительница по химии за четверть 3 поставит((((
Химия
NaCl+MgO2+H2SO4=Cl2+MgSO4+Na2SO4+H2O Пожалуйста помогите решить уравнение реакции, а то учительница по химии за четверть 3 поставит((((
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2NaCl+MnO2+2H2SO4->Cl2+MnSO4+Na2SO4+2H2O восст-ль 2Cl(-1)-2e->Cl2(0) 2-ок-е ок-ль Mn(+4)+2e->Mn(+2) 2-восст-е
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