Тело массой 100 кг упало с высоты 10 м на крышу дома,высота которого 3 м.Какова работа,совершенная силой тяжести?

Физика
Тело массой 100 кг упало с высоты 10 м на крышу дома,высота которого 3 м.Какова работа,совершенная силой тяжести?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P= А+S=m*ускорение свободного падения*S 100*10*(20-3)=7000 Дж P-работа, A-сила, S-расстояние
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