Тело массой 100 кг упало с высоты 10 м на крышу дома,высота которого 3 м.Какова работа,совершенная силой тяжести?

Физика

Тело массой 100 кг упало с высоты 10 м на крышу дома,высота которого 3 м.Какова работа,совершенная силой тяжести?

Автор: Гость