Площадь одной двенадцатой части квадрата 3 см в квадрате .Найти площадь всего квадрата.
Математика
Площадь одной двенадцатой части квадрата 3 см в квадрате .Найти площадь всего квадрата.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/12 = 3 кв.см 3 х 12 = 36 кв.см площадь всего квадрата
Гость:
¹/₁₂=3см² S-? 12·3 см²=36 см² Ответ: S=36cм²
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