(3m − 4n)2 − 3m(3m − 7n). решила, получилось 16n2 + 9mn затем вычисли его точное значение при m = 2 и n = −0,5

Математика

(3m − 4n)2 − 3m(3m − 7n). решила, получилось 16n2 + 9mn затем вычисли его точное значение при m = 2 и n = −0,5

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