(3m − 4n)2 − 3m(3m − 7n). решила, получилось 16n2 + 9mn затем вычисли его точное значение при m = 2 и n = −0,5

Математика
(3m − 4n)2 − 3m(3m − 7n). решила, получилось 16n2 + 9mn затем вычисли его точное значение при m = 2 и n = −0,5
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(3m − 4n)²− 3m(3m − 7n)  =  9m² - 24 mn + 16n²  -  9m² + 21mn =  16n² -  3mn   при m = 2 и n = −0,5   16n² -  3mn  = 16 * (−0,5)²  -  3*2*(−0,5) = 16 * 0,25  -  3*(−1) = 4  +  3 =  7     Ответ:   7
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