(3m − 4n)2 − 3m(3m − 7n). решила, получилось 16n2 + 9mn затем вычисли его точное значение при m = 2 и n = −0,5
Математика
(3m − 4n)2 − 3m(3m − 7n). решила, получилось 16n2 + 9mn затем вычисли его точное значение при m = 2 и n = −0,5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(3m − 4n)²− 3m(3m − 7n) = 9m² - 24 mn + 16n² - 9m² + 21mn = 16n² - 3mn при m = 2 и n = −0,5 16n² - 3mn = 16 * (−0,5)² - 3*2*(−0,5) = 16 * 0,25 - 3*(−1) = 4 + 3 = 7 Ответ: 7
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