на каком конце яйца особенно много пор? Почему?
Биология
на каком конце яйца особенно много пор? Почему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Больше пор на тупом конце яйца,потому что там находится воздушный мешок
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
напиши римскими цифрами век , к которому относятся факты из истории русской культуры Открытие Московского университета -? НАЧАЛО КНИГОПЕЧАТАНИЯ...
Математика
Пол ванной комнаты, имеющий форму прямоугольника, размеры которого 3,3м и 2,7 м, полностью покрыт квадратными плитками, длина стороны которых 15 см...
Математика
(3m − 4n)2 − 3m(3m − 7n). решила, получилось 16n2 + 9mn затем вычисли его точное значение при m = 2 и n = −0,5