на каком конце яйца особенно много пор? Почему?

Биология
на каком конце яйца особенно много пор? Почему?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Больше пор на тупом конце яйца,потому что там находится воздушный мешок
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