напиши римскими цифрами  век , к которому относятся факты из истории русской культуры   Открытие Московского  университета -? НАЧАЛО КНИГОПЕЧАТАНИЯ -? СОЗДАНИЕ ' ОВЕСТИ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ  ' -? ИЗДАНИЕ БУКВАРЯ КАРИОНА ИСТОМИНА -?

Обществознание
напиши римскими цифрами  век , к которому относятся факты из истории русской культуры   Открытие Московского  университета -? НАЧАЛО КНИГОПЕЧАТАНИЯ -? СОЗДАНИЕ ' ОВЕСТИ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ  ' -? ИЗДАНИЕ БУКВАРЯ КАРИОНА ИСТОМИНА -?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Открытие Московского  университета -  XVIII  век НАЧАЛО КНИГОПЕЧАТАНИЯ -  XVI  век создание Повести временных лет  -  XII  век ИЗДАНИЕ БУКВАРЯ КАРИОНА ИСТОМИНА  - XVII  век
Гость:
XVIII  открытие Московского университета XVI    начало книгопечатания XII     содание Повести  временных лет XVII   издание букваря 
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