напиши римскими цифрами век , к которому относятся факты из истории русской культуры Открытие Московского университета -? НАЧАЛО КНИГОПЕЧАТАНИЯ -? СОЗДАНИЕ ' ОВЕСТИ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ ' -? ИЗДАНИЕ БУКВАРЯ КАРИОНА ИСТОМИНА -?
Обществознание
напиши римскими цифрами век , к которому относятся факты из истории русской культуры Открытие Московского университета -? НАЧАЛО КНИГОПЕЧАТАНИЯ -? СОЗДАНИЕ ' ОВЕСТИ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ ' -? ИЗДАНИЕ БУКВАРЯ КАРИОНА ИСТОМИНА -?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Открытие Московского университета - XVIII век НАЧАЛО КНИГОПЕЧАТАНИЯ - XVI век создание Повести временных лет - XII век ИЗДАНИЕ БУКВАРЯ КАРИОНА ИСТОМИНА - XVII век
Гость:
XVIII открытие Московского университета XVI начало книгопечатания XII содание Повести временных лет XVII издание букваря
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