сочинить стих по произведению Емеля охотник 6-8 строк
Литература
сочинить стих по произведению Емеля охотник 6-8 строк
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У леса на опушке Охотничья избушка, И в ней старик живет. Живет не одиноко, С ним мальчик. Он сиротка. И дружно дед с внучонком В избушке той живут. ------------------------------------- Этого, думаю, вполне достаточно. Но при желании - вот продолжение.. --------------------------- Вдруг мальчик заболел. Мечтал об олененке, Тот мальчик. И Емеля Ничуточки не медлил. Он в лес за олененком Отправился с утра. Увидев олененка, Оленьего ребенка, Охотник вспомнил вдруг, что внук его, Гришутка, без мамы рос малюткой. Не тронул олененка и своему внучонку другой обед сварил. -------------------- Не шедевр, конечно. Но для школы сойдет. А только поверит ли учитель, что сам сочинил?
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