сколько метров проплывет окунь за 8 мин.,если будет плыть со скоростью 80м/мин.? 

Математика
сколько метров проплывет окунь за 8 мин.,если будет плыть со скоростью 80м/мин.? 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8*80=640 метров проплывет окунь
Гость:
1) 80 м/мин х 8 мин -640 метров проплывёт окунь =============================================================
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