сколько метров проплывет окунь за 8 мин.,если будет плыть со скоростью 80м/мин.?
Математика
сколько метров проплывет окунь за 8 мин.,если будет плыть со скоростью 80м/мин.?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8*80=640 метров проплывет окунь
Гость:
1) 80 м/мин х 8 мин -640 метров проплывёт окунь =============================================================
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
напиши римскими цифрами век , к которому относятся факты из истории русской культуры Открытие Московского университета -? НАЧАЛО КНИГОПЕЧАТАНИЯ...
Математика
Пол ванной комнаты, имеющий форму прямоугольника, размеры которого 3,3м и 2,7 м, полностью покрыт квадратными плитками, длина стороны которых 15 см...