учитель приготовил тетрадные листы для проведения контрольной работы.если учитель даст каждому ученику по 2 листа,то 12 листов будут лишними,а если даст каждому по 3 листа,то16 листов не хватит.сколько учеников в классе?сколько...

Гость: Гость:

Если в классе х учеников, то при раздаче по 2 листа получится 2х+12 ( эти 12 останутся) а при раздаче по 3 листа получится 3х -16 ( 3х больше имеющизхся листов на 16) Составим уравнение: 2х+12=3х -16 3х-2х=12+16 х=28 учеников 28*2 +12=56+12=68 тетрадных листов.