учитель приготовил тетрадные листы для проведения контрольной работы.если учитель даст каждому ученику по 2 листа,то 12 листов будут лишними,а если даст каждому по 3 листа,то16 листов не хватит.сколько учеников в классе?сколько...
Математика
учитель приготовил тетрадные листы для проведения контрольной работы.если учитель даст каждому ученику по 2 листа,то 12 листов будут лишними,а если даст каждому по 3 листа,то16 листов не хватит.сколько учеников в классе?сколько листов подготовил учитель?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если в классе х учеников, то при раздаче по 2 листа получится 2х+12 ( эти 12 останутся) а при раздаче по 3 листа получится 3х -16 ( 3х больше имеющизхся листов на 16) Составим уравнение: 2х+12=3х -16 3х-2х=12+16 х=28 учеников 28*2 +12=56+12=68 тетрадных листов.
Гость:
учеников в классе------------х тогда ,если каждому по 2 листа------------х*2+12 ( 12 листов будут лишними ) каждому по 3 листа------------х*3-16 ( 16 листов не хватит ) получается: х*3-16=х*2+12 3х-2х=12+16 х=28 учеников ----- в классе 28*2+12=56+12=68 листов-------- подготовил учитель.
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Математика