В коробке 5 цветных мелков. Сколько вариантов выбора получится, если из коробки достать 3 мелка.
Математика
В коробке 5 цветных мелков. Сколько вариантов выбора получится, если из коробки достать 3 мелка.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первый мелок - 1 из 5, второй - 1 из 4, третий - 1 из 3. 5*4*3=60 (вар.) Ответ: 60 вариантов выбора.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Рушите задачи! 1)из 30 учеников класса 40% составляет девочки.Сколько девочек в этом классе? 2)В пятых классов 12 девочек,что составляет 20% числа ...
Математика
учитель приготовил тетрадные листы для проведения контрольной работы.если учитель даст каждому ученику по 2 листа,то 12 листов будут лишними,а если...
Математика