Написать 5 сложных предложений из рассказа Гамбринус

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Написать 5 сложных предложений из рассказа Гамбринус
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На всякий случай выбрала из рассказа 6 предложений 1)С каменных стен всегда сочилась белыми  струйками подземная влага и сверкала в огне газовых рожков, которые горели денно о нощно, потому что в  пивной окон совсем не было. 2)Сюда  изредка  заплывали  и  какие-то диковенные узкие суда, под черными просмоленными парусами, с грязной тряпкой вместо флага; обогнув мол и чуть-чуть не черкнув об него бортом, такое судно , все  накренившись  набок  и  не  умеряя  хода,  влетало  в  любую  гавань, приставало  среди  разноязычной   руготни,  проклятий  и  угроз  к   первому попавшемуся молу,  где матросы его,  - совершенно голые, бронзовые маленькие люди,  - издавая гортанный клекот, с  непостижимой быстротой  убирали рваные паруса, и  мгновенно грязное, таинственное судно делалось как мертвое. 3) Город соединялся  с портом узкими,  крутыми,  коленчатыми  улицами,  по которым  порядочные  люди  избегали  ходить  ночью. 4) У танцоров руки скрещены на груди, головы  откинуты назад, тело спокойно, хотя  ноги  выбивают  бешенную дробь. 5) На бочонках появились газеты, по вечерам спорили о войне. Самые мирные, простые люди обратились  в политиков и стратегов, но каждый из них  в глубине  души трепетал  если не за  себя, то  за брата, или,  что еще вернее,  за  близкого товарища:  в  эти дни  ясно сказалась та незаметная  и крепкая связь, которая спаивает  людей, долго разделявших труд, опасность  и ежедневную близость к смерти. 6) Вечером в  Гамбринусе было  так много   народа,  что  большинству   приходилось  стоять,  кружки   с   пивом передавались из рук в руки через головы и  хотя  многие ушли  в этот день не плативши, Гамбринус  торговал, как никогда.  
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