трое грибников нашли вместе540 грибов . Первый нашёл7/18,а второй 4/9 всех собранных грибов.Сколько грибов собрал третий грибник?

Математика

трое грибников нашли вместе540 грибов . Первый нашёл7/18,а второй 4/9 всех собранных грибов.Сколько грибов собрал третий грибник?

Автор: Гость