трое грибников нашли вместе540 грибов . Первый нашёл7/18,а второй 4/9 всех собранных грибов.Сколько грибов собрал третий грибник?

Математика
трое грибников нашли вместе540 грибов . Первый нашёл7/18,а второй 4/9 всех собранных грибов.Сколько грибов собрал третий грибник?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 540 :18 х 7 =210 грибов нашёл 1 грибник 2) 540 : 9 х 4 =240 грибов нашёл 2 грибник 3) 540 - 210 - 240 = 90 грибов нашёл 3 грибник.
Гость:
540*7:18=210 грибов--------- нашёл первый грибник 540*4:9=240 грибов----------- нашёл второй грибник 540-(210+240)=90 грибов ----нашёл третий грибник.
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