За первые два часа работы рабочий раскладывал картофель по 20 одинаковых сеток в час,а в следующие три часа -по 15 таких же сеток. Сколько таких сеток картофеля он уложит за восьмичасовой рабочий день, если будет работать со ср...

Математика
За первые два часа работы рабочий раскладывал картофель по 20 одинаковых сеток в час,а в следующие три часа -по 15 таких же сеток. Сколько таких сеток картофеля он уложит за восьмичасовой рабочий день, если будет работать со средней производительностью? (Решить по действиям и с пояснениями.)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20*2=40 сеток------- рабочий раскладывал за 2 часа 15*3=45 сеток------- рабочий раскладывал за 3 часа 40+45=85 сеток------ всего раскладывал  85:5=17 сеток-------- средняя производительность 17*8=136  сеток -----картофеля рабочий уложит за восьмичасовой рабочий день.
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