К 0,5 моль оксида магния добавили 2 моль азотной кислоты. Найдите количество нитрата магния, образовавшегося в результате реакции между этими веществами.

Химия
К 0,5 моль оксида магния добавили 2 моль азотной кислоты. Найдите количество нитрата магния, образовавшегося в результате реакции между этими веществами.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По ур-ю Mg0+2HNO3->Mg(NO3)2+H2O. По коэффициентам на 1 моль MgO расходуется 2 моль HNO3, а на 0,5 моль MgO расходуется 1моль HNO3, следовательно HNO3 в избытке и n(Mg(NO3)2)=n(MgO)=0,5моль. m(Mg(NO3)2)=n*M=148*0,5=74г. Ответ: n(Mg(NO3)2)=0,5моль, если надо массу, то m(Mg(NO3)2)=74г.
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