какой из примеров решен верно? а)-8.97+6.25=15.22 б)-2 целые одна шестая+(-3целые одна четвёртая)=-5целых пять двенадцатых в)5.56+(-6.3)=0.74 г)-1целая одна 2 +2целых одна 7=3целых девятнадцать 84
Математика
какой из примеров решен верно? а)-8.97+6.25=15.22 б)-2 целые одна шестая+(-3целые одна четвёртая)=-5целых пять двенадцатых в)5.56+(-6.3)=0.74 г)-1целая одна 2 +2целых одна 7=3целых девятнадцать 84
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Только б)-2 ⅟₆+(-3 ⅟₄)= -5 ⁵/₁₂ -2-3=-5 - 1/6-/4)= -2/12 -3/12= - 5/12 -5 - ⁵/₁₂ = -5 ⁵/₁₂ вариант в) не подходит. в)5.56+(-6.3)=0.74 Разность этих чисел (- 0,74) с отрицательным знаком. Чтобы узнать это, вычислений не нужно. Модуль отрицательного числа в этом выражении больше.
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