C+hno3=co2+no+h2o Помогите решить пожалуйста
Химия
C+hno3=co2+no+h2o Помогите решить пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3C+4HNO3->3CO2+4NO+2H2O восст-ль C(0)-4e->C(+4) 3 ок-е ок-ль N(+5)+3e->N(+2) 4 восст-е
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