в 1 классе 26 человек что на 3 человека больше чем во 2 классе. Сколько человек в двух классах
Математика
в 1 классе 26 человек что на 3 человека больше чем во 2 классе. Сколько человек в двух классах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 26 - 3 = 23 человека во 2 классе 2) 26 + 23 = 49 человек в двух классах
Гость:
26+(26-3)=26+23=49 49 человек в 2-ух классах
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