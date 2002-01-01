Сожгли метан объемом 2,24 л, газ полученный от сжигания пропустили через NaOH объемом 19,1 мл массовая доля=32%, плотность=1,35г/мл. Определите массу соли

Гость: Гость:

По ур-ю CH4+3O2->CO2+2H2O. n(CH4)=V/Vмоль=2,24/22,4=0,1моль=n(CO2). m(NaOH32%)=плотность*V=1,35*19,1=25,785г. m(NaOH100%)=m(NaOH32%)*32%/100%=25,785*32/100=8,2512г. n(NaOH)=m/M=8,2512/40=0,2002моль. Возможно 2 ур-я: NaOH+CO2->NaHCO3 с образованием кислой соли, 2NaOH+CO2->Na2CO3+H2O с образованием средней соли, так как n(NaOH)/n(CO2)=2/1, то мы выбираем второе ур-е с образованием средней соли. n(Na2CO3)=n(NaOH)/2=0,2/2=0,1моль. m(Na2CO3)=n*M=0,1*106=10,6г. Ответ: m(Na2CO3)=10,6г.