решите уравнение : х+х-4+х+3=71
Математика
решите уравнение : х+х-4+х+3=71
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х+х-4+х+3=71 3х - 1 = 71 3х = 72 х = 24. Ответ: 24.
Гость:
х+х-4+х+3=71 3х -1=71 3х =71+1 3х=72 х=72: 3 х=24
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