В кубе через сторону основания проведена плоскость под углом 45 градусов к плоскости основания. Ребро куда равно A. Найдите площадь сечения.

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сечение представляет собой прямоугольник с основанием равным А. а высота его будет равна диагонали стороный куба т.е. [latex]\sqrt{a^2+a^2}=a\sqrt{2}[/latex] значит площадь сечения равна [latex]a^2\sqrt{2}[/latex]