cos2 30+sin2 52+cos2 52  Найти значение выражения 

Геометрия
cos2 30+sin2 52+cos2 52  Найти значение выражения 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]cos^230+sin^252+cos^252=\frac{3}{4}+1=1,75.[/latex] 
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