!ДИГИБРИДНОЕ СКРЕЩИВАНИЕ! Помогите решить 31 У кроликов серая окраска шерсти доминирует над белой, а гладкая шерсть - над мохнатой. При скрещивании серых мохнатых кроликов с белыми гладкими в потомстве произошло расщепление 5...
Биология
!ДИГИБРИДНОЕ СКРЕЩИВАНИЕ! Помогите решить 31 У кроликов серая окраска шерсти доминирует над белой, а гладкая шерсть - над мохнатой. При скрещивании серых мохнатых кроликов с белыми гладкими в потомстве произошло расщепление 50% на 50%. Каковы генотипы исходных форм? 33 У кошек сиамской породы короткая шерсть (А) доминирует над длинной шерстью у персидской кошки (а), а черная окраска шерсти (В) персов доминантна по отношению к палевой окраске (в) сиамской породы. Скрестили сиамских кошек с персидскими. После скрещивания полученных гибридов между собой во втором поколении получили 48 котят. У сиамских кошек в роду животные с длинной шерстью не встречались, а у персидских котов в родословной не было палевой окраски: 1) Сколько типов гамет у кошек сиамской породы? 2) Сколько разных генотипов во втором поконении? 3) Сколько разных фенотипов во втором поколении? 4) Сколько котят во втором поколении похожи на сиамских кошек? Сколько из них похожи на персидских?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
31.Введем обозначения: А- - серая окраска аа - белая окраска. В- - гладкая шерсть. bb - мохнатая шерсть. Построим схему скрещивания: А-bbx aaB- Отбросим вероятность гомозиготных родителей, т.к. в таком случае расщепление в потомство было 100%. Попробуем взять двух гетерозигот по доминантному признаку. Аabb x aaBb Построим решетку Пеннета: Ab Ab ab ab aB AaBb AaBb aaBb aaBb ab Aabb Aabb aabb aabb aB AaBb AaBb aaBb aaBb abAabb Aabb aabb aabb Расщепление 1:1:1:1 что не удовлетворяет условию. Попробуем взять одного родителя гетерозиготным, а другого гомозиготным. Ааbb x aaBB Построим решетку Пеннета: Ab Ab ab ab aB AaBb AaBb aaBb aaBb aB AaBb AaBb aaBb aaBb aB AaBb AaBb aaBb aaBb aB AaBb AaBb aaBb aaBb Расщепление 1:1 что удовлетворяет условию. Также возможна комбинация AAbb x aaBb, поэтому в ответ пойду обе. Ответ: вероятные генотипы родителей: 1) Aabb; aaBB. 2) AAbb; aaBb. 33. Введем обозначения: А- - короткая шерсть. аа - длинная шерсть. В- - черная окраска bb - палевая окраска. Построим схему скрещивания: AAbb x aaBB Из условия видно, что ни один из котов не имел в родословной родственника с рецессивным геном в доминантной аллели. Начнем отвечать на вопросы. 1) Гаметы сиамской кошки: Аb, Ab, Ab, Ab. 2) Во втором поколении будет 9 разных генотипов. Распишу для начала всю схему скрещивания, начиная с первых котов. P АAbb x aaBB F1 AaBbx16 Для F2 построим решетку Пеннета: F2 AaBbxAaBb AB Ab aB ab AB AABB AABb AaBB AaBb Ab AABb AAbb AaBb Aabb aB AaBB AaBb aaBB aaBb ab AaBb Aabb aaBb aabb генотип потомства 1:2:2:4:1:1:2:2:1 фенотип потомства 9:3:3:1 Отсюда мы сразу можем ответить на третий вопрос: 3) В F2 будет 4 разных фенотипа. 4) 3 кошки из F2 будут похожи на сиамских, 3 кошки из F2 будет похожи на персидских. Благодю за внимание
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