!ДИГИБРИДНОЕ СКРЕЩИВАНИЕ! Помогите решить   31 У кроликов серая окраска шерсти доминирует над белой, а гладкая шерсть - над мохнатой. При скрещивании серых мохнатых кроликов с белыми гладкими в потомстве произошло расщепление 5...

Гость: Гость:

31.Введем обозначения: А- - серая окраска аа - белая окраска. В- - гладкая шерсть. bb - мохнатая шерсть. Построим схему скрещивания: А-bbx aaB- Отбросим вероятность гомозиготных родителей, т.к. в таком случае расщепление в потомство было 100%. Попробуем взять двух гетерозигот по доминантному признаку. Аabb x aaBb Построим решетку Пеннета: Ab Ab ab ab aB AaBb AaBb aaBb aaBb ab Aabb Aabb aabb aabb aB AaBb AaBb aaBb aaBb abAabb Aabb aabb aabb Расщепление 1:1:1:1 что не удовлетворяет условию. Попробуем взять одного родителя гетерозиготным, а другого гомозиготным. Ааbb x aaBB Построим решетку Пеннета: Ab Ab ab ab aB AaBb AaBb aaBb aaBb aB AaBb AaBb aaBb aaBb aB AaBb AaBb aaBb aaBb aB AaBb AaBb aaBb aaBb Расщепление 1:1 что удовлетворяет условию. Также возможна комбинация AAbb x aaBb, поэтому в ответ пойду обе. Ответ: вероятные генотипы родителей: 1) Aabb; aaBB. 2) AAbb; aaBb. 33. Введем обозначения: А- - короткая шерсть. аа - длинная шерсть. В- - черная окраска bb - палевая окраска. Построим схему скрещивания: AAbb x aaBB Из условия видно, что ни один из котов не имел в родословной родственника с рецессивным геном в доминантной аллели. Начнем отвечать на вопросы. 1) Гаметы сиамской кошки: Аb, Ab, Ab, Ab. 2) Во втором поколении будет 9 разных генотипов. Распишу для начала всю схему скрещивания, начиная с первых котов. P АAbb x aaBB F1 AaBbx16 Для F2 построим решетку Пеннета: F2 AaBbxAaBb AB Ab aB ab AB AABB AABb AaBB AaBb Ab AABb AAbb AaBb Aabb aB AaBB AaBb aaBB aaBb ab AaBb Aabb aaBb aabb генотип потомства 1:2:2:4:1:1:2:2:1 фенотип потомства 9:3:3:1 Отсюда мы сразу можем ответить на третий вопрос: 3) В F2 будет 4 разных фенотипа. 4) 3 кошки из F2 будут похожи на сиамских, 3 кошки из F2 будет похожи на персидских. Благодю за внимание