Помогите!!!!!!!!! срочно надо стих Твардовского "Братья"
Литература
Помогите!!!!!!!!! срочно надо стих Твардовского "Братья"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Твордовский БРАТЬЯ Лет семнадцать тому назад Были малые мы ребятишки. Мы любили свой хутор, Свой сад, Свой колодец, Свой ельник и шишки. Нас отец,за ухватку любя, Называл не детьми, а сынами. Он сажал нас обапол себя И о жизни беседовал с нами. - Ну, сыны? Что, сыны? Как, сыны?- И сидели мы, выпятив груди,- Я с одной стороны, Брат с другой стороны, Как большие, женатые люди. Но в сарае своем по ночам Мы вдвоем засыпали несмело. Одинокий кузнечик сверчал, И горячее сено шумело... Мы, бывало, корзинки грибов, От дождя побелевших, носили. Ели желуди с наших дубов - В детстве вкусные желуди были!.. Лет семнадцать тому назад Мы друг друга любили и знали. Что ж ты, брат? Как ты, брат? Где ты, брат? На каком Беломорском канале?
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