из города А в город В выехали велосипедист и мотоциклист. скорость велосипедиста на 10 км/ч меньше скорости мотоциклиста, поэтому он затратил на весь путь на 6 часов больше. с какой скоростью ехал мотоциклист, если расстояние м...

Алгебра

из города А в город В выехали велосипедист и мотоциклист. скорость велосипедиста на 10 км/ч меньше скорости мотоциклиста, поэтому он затратил на весь путь на 6 часов больше. с какой скоростью ехал мотоциклист, если расстояние между городами 120 км?

Автор: Гость