из города А в город В выехали велосипедист и мотоциклист. скорость велосипедиста на 10 км/ч меньше скорости мотоциклиста, поэтому он затратил на весь путь на 6 часов больше. с какой скоростью ехал мотоциклист, если расстояние м...
Алгебра
из города А в город В выехали велосипедист и мотоциклист. скорость велосипедиста на 10 км/ч меньше скорости мотоциклиста, поэтому он затратил на весь путь на 6 часов больше. с какой скоростью ехал мотоциклист, если расстояние между городами 120 км?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х - скорость мотоциклиста, тогда скорость велосипедиста - х+10, то составим и решим уравнение: 120/х-120/х+10=6 120х+1200-120х/х(х+10)=6 1200/х^+10х=6 х^+10х=200 х^+10х-200=о D=100+800=900 х1=-10+30/2=10 х2=-10-30/2=-20(не подходит по условию задачи) 1) 10+10=20(км/ч) ответ: скорость мотоциклиста 20 км/ч.
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