СОСТАВЬ РАССКАЗ НА ПОСЛОВИЦУ .ЧТО ПОСЕЕШЬ ТО И ПОЖНЁШЬ.
Русский язык
СОСТАВЬ РАССКАЗ НА ПОСЛОВИЦУ .ЧТО ПОСЕЕШЬ ТО И ПОЖНЁШЬ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ЧТО ПОСЕЕШЬ, ТО И ПОЖНЕШЬ. Это известная русская пословица, которая часто встречается в повседневной жизни. Пословица известна многим европейским языкам в разных вариантах благодаря ее библейскому источнику. Как сам поступишь, как поведешь себя, таковы будут и последствия, результаты. За свои поступки рано или поздно приходится расплачиваться. Человек сам определяет свое будущее. Если подготовился к чему-либо соответственно, то все будет в порядке. А если нет, то сам и виноват.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Диалональ равнобедренной трапеции перпендикулярна к боковой стороне а угол между боковой стороной и большей основы трапеции равняеться а.Найдите ра...
Українська література
каким прибором измеряют атмосферное давление? 2 как называется перемещение масс в горизонтальном направление
Алгебра
из города А в город В выехали велосипедист и мотоциклист. скорость велосипедиста на 10 км/ч меньше скорости мотоциклиста, поэтому он затратил на ве...