СОСТАВЬ РАССКАЗ НА ПОСЛОВИЦУ .ЧТО ПОСЕЕШЬ ТО И ПОЖНЁШЬ.

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ЧТО ПОСЕЕШЬ, ТО И ПОЖНЕШЬ. Это известная русская пословица, которая часто встречается в повседневной жизни. Пословица известна многим европейским языкам в разных вариантах благодаря ее библейскому источнику. Как сам поступишь, как поведешь себя, таковы будут и последствия, результаты. За свои поступки рано или поздно приходится расплачиваться. Человек сам определяет свое будущее. Если подготовился к чему-либо соответственно, то все будет в порядке. А если нет, то сам и виноват.