Найдите все значения K, при которых прямая y=kx имеет с графиком функции y=x2-4 ровно одну общую точку.

Алгебра
Найдите все значения K, при которых прямая y=kx имеет с графиком функции y=x2-4 ровно одну общую точку.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
во время решения в меня закралось смутное сомнение что у= НЕ х2минус 4, а х2 плюс 4 тогда [latex]kx=x^2+4[/latex] чтобы была одна общая точка решаем это уравнение как квадратное и дискриминанта должна быть равной 0 т.е. к2-16=0  отсюда к=+4 или -4 
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