Задание Упростите выраения:   A) x-1/x⁻¹+1                     /- Дробная черта Б)х²-х+1/x⁻²-x⁻¹+1 B) y⁻¹-1/y-1 Г)y⁻⁴+y⁻²/y⁴+y²  Д)a²+b²/ab⁻¹+a⁻¹b E)a⁻⁴+b⁻⁴+2a⁻²b⁻²/a⁴+b⁴+2a²b²   Зарание Спасибо!

Гость: Гость:

A) x-1/x⁻¹+1=(х-1):(1/х + 1)=( х-1): (1+х/х) = (х-1) *(х/ 1+х) =(х^2-х)) / 1+х Б)х²-х+1/x⁻²-x⁻¹+1= (х²-х+1): (1/х^2 - 1/х + 1 )=(х²-х+1)/ (1-х+х^2/х^2)= (х²-х+1)*(х^2/1-х+х^2)= х^2 B) y⁻¹-1/y-1=((1-y)/y) :( y-1)=((1-y)/y)*(1/( y-1))= - 1/y Г)y⁻⁴+y⁻²/y⁴+y²= (1+y^2/y⁴) : y⁴+y²= (1+y^2/y⁴) *( 1 /y⁴+y²)= (1+y^2)/ y^4*y^2(y2+1)=1/y^6 Д)a²+b²/ab⁻¹+a⁻¹b= (a²+b²):( a/b + b/a)= (a²+b²)*(ab/ a^2+b^2)= ab е)a⁻⁴+b⁻⁴+2a⁻²b⁻²/a⁴+b⁴+2a²b²= (1/а4 + 1/b4 + 2/а2b2) : (a⁴+b⁴+2a²b²)= (1/а4 + 1/b4 + 2/а2b2) * (1/ (a⁴+b⁴+2a²b²))=( (a4+b4+2b2а2)/a2b2)* (1/ (a⁴+b⁴+2a²b²))= 1/a2b2 ^ возведение в степень или цифра после напримаер a2 это а во второй степени