Точка А , В , С лежат на окружности с центром О, угол АОВ равен 80 градусам , полуокр АС: полуокр ВС равно 2:3. Найдите углы треугольника АВС.         Пжалуйста решите. срочно нужно.

Гость: Гость:

полуокр АС: полуокр ВС равно 2:3. говорит о том что угол АОС=2(360-80)/5=112 угол ВОС=3(360-80)/5=168 треугольники АОС ВОС АОС равнобедренные => углы при основании в каждом одном треугольнике равны значит углы вао=аво=(180-80)/2=50 асо=сао=(180-112)/2=34 всо=сво=(180-168)/2=6 теперь находим авс=аво+сво=50+6=56 угол а =50+34=84 угол с=34+6=40