Точка А , В , С лежат на окружности с центром О, угол АОВ равен 80 градусам , полуокр АС: полуокр ВС равно 2:3. Найдите углы треугольника АВС.         Пжалуйста решите. срочно нужно.

Геометрия
Точка А , В , С лежат на окружности с центром О, угол АОВ равен 80 градусам , полуокр АС: полуокр ВС равно 2:3. Найдите углы треугольника АВС.         Пжалуйста решите. срочно нужно.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
полуокр АС: полуокр ВС равно 2:3. говорит о том что угол АОС=2(360-80)/5=112 угол ВОС=3(360-80)/5=168 треугольники АОС ВОС АОС равнобедренные => углы при основании в каждом одном треугольнике равны значит углы вао=аво=(180-80)/2=50 асо=сао=(180-112)/2=34 всо=сво=(180-168)/2=6 теперь находим авс=аво+сво=50+6=56 угол а =50+34=84 угол с=34+6=40 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Почему выход фотоэлектронов при возникновении фотоэфекта не зависит от интенсивности света ?
Ответить
Математика
5200см.кв выразить в кв. дм.
Ответить
Геометрия
Угол АВС равен 150 градусов. Из точки А к прямой ВС проведён перпендикуляр АМ равный 12 см. Найти длину отрезка АВ.
Ответить
Геометрия
в прямоугольном треугольнике ABC угол С равен 90 градусов CD-высота треугольника AC равен 5 см равен CB равен 10см. Найти отношение площадей треуго...
Ответить
Алгебра
Задание Упростите выраения:   A) x-1/x⁻¹+1                     /- Дробная черта Б)х²-х+1/x⁻²-x⁻¹+1 B) y⁻¹-1/y-1 Г)y⁻⁴+y⁻²/y⁴+y²  Д)a²+b²/ab⁻¹+a⁻¹b ...
Ответить