В 1л морской воды содержится 27,6г хлорида натрия, 0,8г хлорида калия, 3,2г хлорида магния, 1,3г сульфата кальция. Какую массу хлороводорода можно получить, если остаток образующийся после выпаривания 1л морской воды, обработат...

Химия

В 1л морской воды содержится 27,6г хлорида натрия, 0,8г хлорида калия, 3,2г хлорида магния, 1,3г сульфата кальция. Какую массу хлороводорода можно получить, если остаток образующийся после выпаривания 1л морской воды, обработать серной кислотой?

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