71500 секунд. сколько это суток? сколько часов?сколько минут?
Математика
71500 секунд. сколько это суток? сколько часов?сколько минут?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
71500:60=1191 мин 1191:60=19 часов в сутках 24 часа
Гость:
минут=71500:60=1191 часов =1191:60=19 суток=24
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
В 1л морской воды содержится 27,6г хлорида натрия, 0,8г хлорида калия, 3,2г хлорида магния, 1,3г сульфата кальция. Какую массу хлороводорода можно ...
Математика
В комоде 22 белых футболок и 35 чёрных. Надо в полной темноте достать из комода две футболки одного цвета. Сколько футболок надо взять, чтобы гаран...
Геометрия
Точка А , В , С лежат на окружности с центром О, угол АОВ равен 80 градусам , полуокр АС: полуокр ВС равно 2:3. Найдите углы треугольника АВС. ...
Физика
Математика