71500 секунд. сколько это суток? сколько часов?сколько минут?

Математика
71500 секунд. сколько это суток? сколько часов?сколько минут?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
71500:60=1191 мин 1191:60=19 часов  в сутках 24 часа
Гость:
минут=71500:60=1191                                                                                                          часов =1191:60=19                                                                                                                    суток=24                                                                                   
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