Назовите все служебные программы Windows
Экономика
Назовите все служебные программы Windows
Ответ(ы) на вопрос:
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Очистка диска (Disk Cleanup) Дефрагментация диска (Disk Defragmenter) Сведения о системе (System Information) Установка и удаление программ Восстановление системы (System restore)
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