1=1 2*2=4 4:4=5:5 4(1:1)=5(1:1), значит 4=5 2*2=5   Найдите ошибку!

Гость: Гость:

надо записать 4:4 и 5:5 простой дробью [latex]\frac{4}{4}=\frac{5}{5}[/latex] тогда вынося 4 и 5 за скобки мы увидим где ошибка [latex]4(\frac{1}{4})=5(\frac{1}{5})[/latex] т.е. в выражении 4(1:1)=5(1:1) нельзя вторые единички писать единицами они остаются 4 и 5 4(1:4)=5(1:5)