Разобрать по составу глаголы: поверить, разглядеть, спрятаться.
Русский язык
Разобрать по составу глаголы: поверить, разглядеть, спрятаться.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
поверить:по-приставка.вер-корень.и-суф. ть-окончание разглядывать:раз-приставка.гляд-корень.ыва-суф.ть-оконч спрятаться:с-прист.прят-корень.а-суф.ть-оконч
Гость:
ПО-ПРИСТАВКА ВЕР-КОРЕНЬ-ТЬ-ОКОНЧАНИЕ РАЗ-ПРИСТАВКА ГЛЯД-КОРЕНЬ Е-СУФФИКС ТЬ-ОКОНЧАНИЕ С-ПРИСТАВКА ПРЯТ-КОРЕНЬ Т-ОКОНЧАНИЕ СЯ-СУФФИКС
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