В 7 часов утра из Москвы вышел поезд со скоростью 60 км/ч. В 13 часов следующего дня в том же направлении вылетел самолёт со скоростью 660 км/ч. Через сколько часов самолёт догонит поезд..??
Математика
В 7 часов утра из Москвы вышел поезд со скоростью 60 км/ч. В 13 часов следующего дня в том же направлении вылетел самолёт со скоростью 660 км/ч. Через сколько часов самолёт догонит поезд..??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К вылету самолёта поезд прошел 1800 км т.к. ехал он 30 часов. по формуле S = V*t t= 30 часов V= 60км/ч. Что бы пролететь такое расстояние самолёту нужно почти 3 часа.за это время поезд проедет ещё 180 км и самолёт какраз его догорит. Ответ t самолёта = 3 часа.
Гость:
самолет догонит поезд тогда, когда они пройдут одинаковое расстояние. время поезда на 30 больше времени самолета. v1*(t2+30)=v2*t2 60*t2+1800=660*t2 1800=600*t2 t2=3ч Получаем, что для того, чтобы догнать поезд, самолету нужно 3 часа.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
в цистерну через две трубы налили 2,28т. бензина. Через первую трубу поступило 3,6т. бензина в час,и она была открыта 0,4ч. Через вторую трубу пост...