В 7 часов утра из Москвы вышел поезд со скоростью 60 км/ч. В 13 часов следующего дня в том же направлении вылетел самолёт со скоростью 660 км/ч. Через сколько часов самолёт догонит поезд..??

Гость: Гость:

К вылету самолёта поезд прошел 1800 км т.к. ехал он 30 часов. по формуле S = V*t t= 30 часов V= 60км/ч. Что бы пролететь такое расстояние самолёту нужно почти 3 часа.за это время поезд проедет ещё 180 км и самолёт какраз его догорит. Ответ t самолёта = 3 часа.