Методом електронного балансу поставити коефіцієнти Fe2O3+HNO3+KOH-K2FeO4+KNO2+H2O

Химия
Методом електронного балансу поставити коефіцієнти Fe2O3+HNO3+KOH-K2FeO4+KNO2+H2O
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Fe2O3+3HNO3+7KOH->2K2FeO4+3KNO2+5H2O восст-ль Fe(+3)-3e->Fe(+6) 2-ок-е ок-ль     N(+5)+2e->N(+3)   3-восст-е
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