3600:(18-х)-120=280 (у:8+18)*9=540 рЕши ур.
Математика
3600:(18-х)-120=280 (у:8+18)*9=540 рЕши ур.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3600:(18-х)-120=280 3600:(18-х)=280+120 3600:(18-х)=400 18-х=3600:400 18-х=9 -х=9-19 х=9 ОТВЕТ: 9 (у:8+18)*9=540 у:8+18=540:9 у:8+18=60 у:8=60-18 у:8=42 у=42*8 у=336 ОТВЕТ: 336
Гость:
3600:(18-х)-120 = 280 (у:8+18)*9 = 540 3600:(18-х) = 280+120 у:8+18 = 540:9 3600:(18-х) = 400 у:8+18 = 60 18-х = 3600:400 у:8 = 60-18 18-х = 9 у:8 = 42 х = 18-9 у = 42*8 х = 9 у = 336
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