3600:(18-х)-120=280 (у:8+18)*9=540 рЕши ур.

Математика
3600:(18-х)-120=280 (у:8+18)*9=540 рЕши ур.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3600:(18-х)-120=280 3600:(18-х)=280+120 3600:(18-х)=400 18-х=3600:400 18-х=9 -х=9-19 х=9 ОТВЕТ: 9   (у:8+18)*9=540 у:8+18=540:9 у:8+18=60 у:8=60-18 у:8=42 у=42*8 у=336 ОТВЕТ: 336  
Гость:
3600:(18-х)-120 = 280                                         (у:8+18)*9 = 540 3600:(18-х) = 280+120                                         у:8+18 = 540:9 3600:(18-х) = 400                                                у:8+18 = 60 18-х = 3600:400                                                  у:8 = 60-18 18-х = 9                                                              у:8 = 42 х = 18-9                                                               у = 42*8 х = 9                                                                   у = 336
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