Диагональ осевого сечения цилиндра 10 см,а его высота 6 см.Найти площадь поверхности и объем цилиндра

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объем цилиндра V=[latex]\pi R^2h[/latex] найдем R=D/2 где D- диаметр цилиндра [latex]D^2[/latex]=разность квадратов диагонали осевого сечения и его высоты= 100-36=64 D=8 R=4 V=[latex]4*6 \pi=24 \pi [/latex] площадь поверхности S=[latex]2\pi R(h+R)=\pi 80[/latex]