Определите,под каким давлением находится атицилен в балоне ёмкостью 2 умножить на десять в минус второй степени метра кубических,если при нормальных условиях его объём 2 метра в кубе.Температура атицилена в балоне 12 градусов

Физика

Определите,под каким давлением находится атицилен в балоне ёмкостью 2 умножить на десять в минус второй степени метра кубических,если при нормальных условиях его объём 2 метра в кубе.Температура атицилена в балоне 12 градусов

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