Определите,под каким давлением находится атицилен в балоне ёмкостью 2 умножить на десять в минус второй степени метра кубических,если при нормальных условиях его объём 2 метра в кубе.Температура атицилена в балоне 12 градусов
Физика
Определите,под каким давлением находится атицилен в балоне ёмкостью 2 умножить на десять в минус второй степени метра кубических,если при нормальных условиях его объём 2 метра в кубе.Температура атицилена в балоне 12 градусов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Под нормальными условиями видимо имеется в виду атмосферное давление 101 325 Па и температура 273К. Уравнение Клапейрона: p1V1/T1=p2V2/T2 101325*2/273=p2*2*10^-2/285 211557.692=0.02*p2 p2=10577884.6 Па.
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