найдите sin A, если: а) cos A=1/2, б) cos A = корень из 2/2

Гость: Гость:

(sinA)^2+(cosA)^2=1 (sinA)^2=1-(cosA)^2 Если 8-9 класс, то sinA=(корень из 3)/2 Если 10-11 класс, то sinA=(плюс/минус)(корень из 3)/2 Если 8-9 класс, то sinA=(корень из 2)/2 Если 10-11 класс, то sinA=(плюс/минус)(корень из 2)/2