Дано: ячейки памяти а и ba:=2 b:=4Задание: Не используя дополнительных ячеек памяти ("с" и т.д.), поменять местами значения ячеек (то есть, должно получиться: a:=4; b:=2). Можно использовать только сумму и разность.(Говорят, ре...

Экономика

Дано: ячейки памяти а и ba:=2 b:=4Задание: Не используя дополнительных ячеек памяти ("с" и т.д.), поменять местами значения ячеек (то есть, должно получиться: a:=4; b:=2). Можно использовать только сумму и разность.(Говорят, решение буквально в 3 строчки)Заранее огромное спасибо.

Автор: Гость