Дано: ячейки памяти а и ba:=2 b:=4Задание: Не используя дополнительных ячеек памяти ("с" и т.д.), поменять местами значения ячеек (то есть, должно получиться: a:=4; b:=2). Можно использовать только сумму и разность.(Говорят, ре...
Экономика
Дано: ячейки памяти а и ba:=2 b:=4Задание: Не используя дополнительных ячеек памяти ("с" и т.д.), поменять местами значения ячеек (то есть, должно получиться: a:=4; b:=2). Можно использовать только сумму и разность.(Говорят, решение буквально в 3 строчки)Заранее огромное спасибо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a:=a+b; (новое а после присвоения будет равно 6, b будет равно 4) b:=a-b (новое b после присвоения будет равно 2, a будет равно 6) a:=a-b (новое a после присвоения будет равно 4, b будет равно 2)
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