Средний возраст пяти девочек балетной группы 10,4 года.После того как в группу пришла новая девочка средний возраст в группе составил 10 лет.Сколько лет новой девочке?

Математика

Средний возраст пяти девочек балетной группы 10,4 года.После того как в группу пришла новая девочка средний возраст в группе составил 10 лет.Сколько лет новой девочке?

Автор: Гость