Средний возраст пяти девочек балетной группы 10,4 года.После того как в группу пришла новая девочка средний возраст в группе составил 10 лет.Сколько лет новой девочке?
Математика
Средний возраст пяти девочек балетной группы 10,4 года.После того как в группу пришла новая девочка средний возраст в группе составил 10 лет.Сколько лет новой девочке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)10.4*5=52г-общий возраст 5-ти девочек. 2)10*6=60лет-общий возраст 6-ти девочек. 3)60-52=8лет-новой девочке. ОТВЕТ: 8лет.
Гость:
10,4*5=52 года- возраст 5 девочек х- возраст шестой девочки (52+х )/6=10 52+х=10*6 52+х=60 х=60-52 х=8 8 лет- возраст шестой девочки
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